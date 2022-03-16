Сорочинск, Оренбургская область, , 07:42 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области перестали выдавать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Причиной названо частичное разрушение здания автошколы.

Водительское удостоверение

В ведомстве отметили, что в ближайшее время (после проведения определенных организационных и технических мероприятий) предоставление государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться в помещении ДОСААФ. Предоставление госуслуги по регистрации транспорта возобновят после ремонта и восстановления здания.

Пока же оренбуржцам предлагают обращаться за получением госуслуг в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Оренбурге, Бузулуке и Шарлыке.