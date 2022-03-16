Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Госдепартамент США опечален гибелью на Украине оператора телекомпании Fox News Пьера Закржевски. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на свой странице в Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

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У себя в микроблоге Блинкен написал, что Госдеп США опечален известием о гибели оператора телекомпании Fox News Закржевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой во время освещения ими событий на Украине.

Британский журналист Закржевски и украинская журналиста Кувшинова погибли под Киевом 14 марта. Также сообщалось о ранении находившегося рядом с погибшими корреспондента Fox News гражданина Великобритании Бенджамина Холла. В настоящее время он находится в госпитале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, центральным сюжетом которого был глобальный кризис с беженцами.

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