Иркутск, , 07:37 — REGNUM Следственным отделом по Иркутскому району завершено расследование уголовного дела коррупционной направленности в отношении 62-летнего мужчины — заместителя директора муниципального предприятия, осуществляющего организацию похорон и представление связанных с ними услуг. Подробности сегодня, 16 марта, сообщает территориальное СУ СК РФ.

Могила Eli Duke

Инцидент произошел 9 июня 2021 года на территории кладбища, расположенного на 8 км. Голоустненского тракта. Получить от мужчины 200 тыс рублей ритуальщик намеревался за выбор места на кладбище для захоронения родственника, хотя в рамках фед. законодательства места погребения предоставляются бесплатно.

Преступление не было доведено до конца, поскольку должностное лицо было задержано на месте преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, собранные следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации МУП «Водоканал» г. Иркутска и бывшему заместителю главного инженера МУП «Водоканал».

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на получение взятки должностным лицом, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, совершенном в крупном размере и получении взятки.

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