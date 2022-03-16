Донецк, 16 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлок Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 7:00 с территории населённого пункта Троицкое, контролируемого украинскими боевиками. Всего по Михайловке выпустили десять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья в Донбасс направят 3,5 тонны лекарств, произведенных на фармзаводе в Уссурийске.