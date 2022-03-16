Биробиджан, 16 марта, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В бюджет Еврейской АО внесли изменения, по которым расходы на деятельность аппарата главы и правительства региона возрастают на 2,5 млрд рублей. Поправки были приняты на внеочередном заседании, сообщила интернет-газета «Набат».

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По информации издания, денег на эти цели добавили благодаря поступлению федеральных средств. Финансироваться на них будут также зарплаты бюджетников, меры социальной поддержки, медицинское обслуживание неработающего населения. Помимо этого, предусмотрены выплаты главе региона, его заместителям, председателю и депутатам Законодательного собрания ЕАО, а также омбудсменам области.

Издание напоминает, что в конце декабря в бюджете ЕАО на 2022 год на содержание аппарата губернатора и правительства ЕАО было заложено 260,158 млн рублей. После недавних корректировок эта сумма возросла до 401,151 миллиона рублей, более, чем в два раза. Расходы на содержание губернатора региона увеличены с 5,6 млн рублей до 6,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии начинает действовать распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета Якутска в 2022 году». Документ был подписан 14 марта мэром Евгением Григорьевым и предусматривает запрет на выплату стимулирующих надбавок к зарплатам сотрудников горадминистрации.