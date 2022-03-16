Оренбург, 16 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 16 марта ввели ограничение на ряде участков автодорог. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ИА REGNUM Метель

С 09:00 по местному времени (07:00 мск) закрыты участки на трассе Герасимовка — Придолинный в Новосергиевском районе и Мухраново — Чесноковка в Илекском районе.

Стоит отметить, вечером 14 марта ввели временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке дороги регионального значения Переволоцкий — Кичкасс в Переволоцком районе.

По данным гидрометцентра, с 15 марта территория Оренбургской области оказывается под влиянием атмосферного вихря. В большинстве районов пройдет снег различной интенсивности. При усилении ветра до порывистого, в отдельных районах высока вероятность образования метелей. Ветер начнет стихать с 17 марта, осадки пойдут на спад.