Владивосток, , 07:41 — REGNUM Экс-руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья обвиняется в халатности — ненадлежащем исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Собака State Farm

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По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2021 года фигурант, обязанный в силу занимаемой должности обеспечить проведение в крае мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, владея информацией о значительном количестве агрессивных бродячих собак, не принял мер к приведению в соответствие нормативов стоимости услуг по отлову безнадзорных животных, тем самым не обеспечил муниципалитетам реальной возможности осуществления этой деятельности. В результате бездействия бродячие собаки покусали не менее 20 приморцев.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове ведется доследственная проверка после выявленной в СМИ публикации о нападении бездомных собак на детей.