Южно-Сахалинск, 16 марта, 2022, 07:27 — ИА Регнум. На Курилах на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан на предстоящий летний сезон забронированы все номера в гостиницах, сообщили со ссылкой на турагентство в телеграм-канале «Вести. Сахалин. Курилы».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Курилы стали очень популярны среди жителей России в связи с пандемией и запуском чартерных рейсов в островной регион.

Отмечается, что лучше всего туристическая индустрия развита на Итурупе.

Как сообщало ИА REGNUM, турфирмы Камчатки, которые на своих маршрутах используют спутниковую связь Globalstar, пытаются найти ей замену, так как компания заявила о прекращении работы в России.