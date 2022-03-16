Кемерово, 16 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовали продажи на туры с кешбэком. Власти надеются, что туризм в регионе станет более доступным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Программа туристического кешбэка уже хорошо показала себя в Кузбассе, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Сейчас основная задача — сделать отдых в нашем регионе более доступным как для наших жителей, так и для туристов всей России».

Он уточнил, что региональные туроператоры предлагают горнолыжные, культурно-познавательные, оздоровительные, гастрономические и этнографические туры.

Продажи на кузбасские туры продлятся до 30 апреля включительно. Отправиться в поездку можно до 30 июня. В программе кешбэка участвуют туроператоры, агрегаторы и гостиницы в Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше и Промышленновском муниципальном округе.