Пермь, 16 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела о массовой драке заключённых в исправительной колонии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Антон Самарский Исправительная колония

Группе мужчин предъявлено обвинение в применении насилия не опасного и опасного для жизни или здоровья осужденных с целью воспрепятствования их исправлению и из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения или органа уголовно-исправительной системы. Перед судом предстанут 12 человек.

По версии следствия, вечером 22 сентября 2019 года группа осужденных проникла в помещение двух отрядов и избила 25 осужденных. По делу допрошены более 100 человек, проведено более 30 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 42 тома. В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.