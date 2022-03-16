Горнозаводск, Пермский край, 16 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В городе Горнозаводске Пермского края в суд направлено резонансное уголовное дело о тройном убийстве и огнестрельном ранении ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Напомним, преступление совершено вечером 27 июня 2021 года на берегу реки Койва в посёлке Старый Бисер. По данным следствия, мужчина расстрелял бывшую супругу, ее сестру и мужа сестры на глазах детей. Десятилетний ребенок получил проникающее сквозное ранение левого локтевого сгиба.

Обвиняемый признался, что совершил убийство на почве личной неприязни и ранее возникавших конфликтных ситуаций в быту. Согласно результатам экспертизы мужчина является вменяемым.