Сеул, , 07:14 — REGNUM Действующий глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль отменили ранее запланированную на 16 марта личную встречу. По словам представителя главы государства Пак Кён Ми, она переносится на более позднюю дату.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Пак Кён Ми «Консультации на рабочем уровне пока не завершены, поэтому принято решение о переносе встречи».

Официально причина переноса встречи сменяющих друг друга лидеров не комментируется. По информации южнокорейских СМИ, политики в ходе рабочих консультаций не договорились по вопросу о помиловании товарища Юн Сок Ёля по консервативному лагерю, бывшего президента Ли Мён Бака, который был осуждён на 17 летнее заключение за коррупцию.

Отмечается, что до окончания действия властных полномочий действующая администрация также не намерена идти навстречу пожеланиям избранного президента в вопросе смены глав государственных корпораций и учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе встречи с действующим президентом Мун Чжэ Ином попросит об особом помиловании экс-президента страны Ли Мён Бака.

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