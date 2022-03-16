Владивосток, , 07:20 — REGNUM Во Владивостоке власти рекомендуют 16 марта руководителям предприятий отпустить сотрудников домой с 16:00. Это связано с непогодой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

В снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков снег в столице Приморья будет идти весь день, к вечеру — мокрый, ветер усилится.

«Дорожные службы продолжат убирать снег в круглосуточном режиме. Чтобы люди смогли быстрее добраться до дома во время непогоды, руководителям предприятий всех форм собственности рекомендовано отпустить всех пораньше»,— сказал заместитель главы администрации Владивостока Николай Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, метель, порывы ветра до 16 метров в секунду ожидаются в Башкирии.