Петропавловск-Камчатский, , 07:12 — REGNUM На Камчатке многодетная семья выиграла суд у больницы. Основным требованием иска было взыскание компенсации морального вреда в связи со смертью рожавшей матери и супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде Петропавловска-Камчатского.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

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Суд встал на сторону семьи и установил, что во время ведения беременности, родов и в послеродовой период медицинская помощь пациентке оказана некачественно. Это могло способствовать ухудшению её здоровья, а в дальнейшем смерти.

С учреждения здравоохранения в пользу семьи будет взыскано более 50 млн рублей. Если больница не сможет самостоятельно выплатить эту сумму, за нее заплатит министерство здравоохранения края.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по жалобе жительницы Биробиджана, размещённой в соцсетях. Женщина недовольна тем, что в роддоме младенцев передают матерям только в том случае, если у них есть флюорография.