Ханты-Мансийск, , 07:10 — REGNUM В двух городах Югры, в Когалыме и Мегионе, ситуация с оборотом наркотиков стала критической. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании антинаркотической комиссии, сообщает Муксун.fm.

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При этом в целом по Югре на 10,9% сократилась общая распространённость наркомании, и на 1,4% сократилось первичное употребление. Сократилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 5,4%.

Что касаемо сложной наркоситуации в Когалыме и Мегионе, то глава ХМАО поручила региональному департаменту внутренней политики совместно с муниципальными антинаркотическими комиссиями принять решения по её изменению в лучшую сторону.

Участники антинаркотической комиссии утвердили план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который пройдёт в Югре с 26 мая по 26 июня 2022 года.