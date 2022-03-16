Сеул, 16 марта, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Очередной запуск неопознанного снаряда, осуществлённый КНДР, оказался неудачным, так как не была набрана нужная высота. Об этом 16 марта сообщает агентство Yonhap.

Haz.de Запуск. КНДР

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), запуск снаряда оказался неудачным, так как он не смог набрать нужной высоты в ранней фазе разгона. При этом в КНШ не уточнили, какова была дальнейшая судьба снаряда — упал ли он на землю, либо самоуничтожился в воздухе.

По данным КНШ, Северная Корея запустила неопознанный снаряд из района Сунан. Однако запуск оказался неудачным. В настоящее время анализом ситуации занимаются разведывательные службы США и Южной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные Южной Кореи признали неудачным очередной запуск неопознанного снаряда КНДР.