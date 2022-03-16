Приамурье не успело подготовиться к начавшимся лесным пожарам
Благовещенск, 16 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Амурской области обнаружили уже 24 возгорания на природной территории. Общая площадь пожаров составляет 3274 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В том числе 18 пожаров — лесные. Горят природные участки в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах, а также в Тындинском муниципальном округе, городах Зея и Тында. Населённым пунктам пожары не угрожают. Власти региона надеются, что пожароопасную ситуацию улучшит циклон, который принёс в регион осадки.
Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Амурской области с 7 марта введён особый противопожарный режим. Эту меру предприняли из-за схода снега и установления сухой погоды.