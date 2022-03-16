Пермь, , 07:07 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник УФСИН по региону. Он признан виновным во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Прикамью.

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Установлено, что в 2016—2017 годы начальник отдела оперативного управления ГУФСИН получил от осужденного и супруги другого осужденного взятки в размере 26 тысяч и 60 тысяч рублей. Денежные средства переводились на банковскую карту коррупционера. В ответ предполагалось, что взяточник не будет применять мер дисциплинарной ответственности за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения осужденными.

Экс-сотрудник УФСИН приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 650 тысяч рублей. Кроме того, фигуранту запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.