Париж, 16 марта 2022, 07:06 — REGNUM Высота Эйфелевой башни увеличилась на 6 метров и теперь составляет 330 метров осле установки новой радиоантенны, сообщается на сайте объекта.
Монтаж антенны весом 350 кг производили при помощи вертолета. Для этого потребовалось 15 минут. Саму операцию готовили около года, а ее проведение обошлось в €1 млн.
Установленная антенна должна улучшить передачу сигналов и позволить транслировать около 30 телеканалов и 32 радиостанции для 12 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года на Эйфелевой башне разместили большой флаг, на который были нанесены изображения геометрических фигур, букв и цифр.
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