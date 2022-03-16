Париж, 16 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Высота Эйфелевой башни увеличилась на 6 метров и теперь составляет 330 метров осле установки новой радиоантенны, сообщается на сайте объекта.

Цитата из м/ф «Золотое кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР Эйфелева башня

Монтаж антенны весом 350 кг производили при помощи вертолета. Для этого потребовалось 15 минут. Саму операцию готовили около года, а ее проведение обошлось в €1 млн.

Установленная антенна должна улучшить передачу сигналов и позволить транслировать около 30 телеканалов и 32 радиостанции для 12 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года на Эйфелевой башне разместили большой флаг, на который были нанесены изображения геометрических фигур, букв и цифр.