Мехико, 16 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Мексиканский журналист Армандо Линарес Лопес, директор новостного портала Monitor Michoacán, застрелен в муниципалитете Ситакуаро на западе мексиканского штата Мичоакан. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на официальные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

В том же муниципалитете 31 января преступники застрелили Роберто Толедо, репортера и сотрудника портала Армандо Линареса, и это преступление до сих пор не раскрыто.

В Мексике в последние месяцы участились случаи убийств сотрудников СМИ — на это обращают внимание правозащитники и граждане страны.