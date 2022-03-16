Южно-Сахалинск, 16 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Шесть землетрясений произошло в Тихом океане в районе Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

«Магнитуда землетрясений составила от 2,2 до 3,7», — заявили в службе.

Отмечается, что очаги сейсмособытий залегали на глубинах от 22 до 54 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта землетрясения магнитудой 5,4 произошло на территории Индонезии на севере провинции Суматра. Его очаг находился в 149 километрах от Ниаса на глубине 16 километров. Пострадавших не было.