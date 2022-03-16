Челябинск, 16 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области признал банкротом поставщика питания для детских учреждений, в частности оздоровительных лагерей. В отношении муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьных столовых «Юность» ввели конкурсное производство на пять месяцев. Заседание по рассмотрению отчёта о результатах проведенияконкурсного производства судом назначено на 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Управляющим назначен Александр Телицин.

МУП также числится в статусе ликвидируемого предприятия.

«Исходя из имеющихся в материалах дела документов, представленной налоговым органом бухгалтерской отчётности за 2020 год следует, что у должника отсутствуют денежные средства и иные ликвидные активы для погашения задолженности», — отмечается в решении суда.

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. Иск подали сразу три кредитора.

МУП создано в 1992 году, но с октября 2021 года — в стадии ликвидации. Учредителем выступало управление муниципальной собственности мэрии Чебаркуля.