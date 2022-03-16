Чита, 16 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Забайкалье по итогам прокурорской проверки проверки вскрылся факт коррупционного преступления в медицинской сфере. Подробности сегодня, 16 марта, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Установлено, что директор обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Дельрус-Регион» в Забайкальском крае, действующий в интересах организации, с декабря 2017 г. по декабрь 2020 г. передал частями взятки на общую сумму 180 тыс. рублей главным врачам двух учреждений здравоохранения региона за возможность поставлять медицинское оборудование.

Прокуратура возбудила в отношении общества два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам их рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказания в виде штрафов в размере 1 млн рублей за каждое правонарушение.

В настоящее время обществом штрафы в общей сумме 2 млн рублей полностью оплачены.

Взяткодатель и получатели взятки ранее судом привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года в Чите вынесен приговор в отношении бывшего главного врача Могочинской ЦРБ. С мая по первую декаду июля 2019 г. он лично частями получил от директора одного из юридических лиц взятку в виде денег в сумме 190 тыс. рублей за оказание содействия при заключении государственного контракта на поставку в больницу оборудования для кинезитерапии стоимостью 1,9 млн рублей.

Читайте также: Бывший главврач ЦРБ в Забайкалье получил большой срок за взятку