Оренбург, 16 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области из города Орска в Оренбург в экстренном порядке служба санавиации эвакуировала двух беременных женщин. Об этом сообщает областной минздрав.

Minzdrav.orb.ru Санавиация

По данным ведомства, у оренбурженок возникли серьезные осложнения беременности. Пациентки доставлены в Перинатальный центр Оренбургской областной клинической больницы № 2.

Учитывая сложные погодные условия 15 марта в Оренбургской области, был использован вертолет Ми-8. Стоит отметить, за 2021 год санавиация совершила 43 вылета для помощи беременным женщинам.