Мадрид, , 06:57 — REGNUM Совет министров Испании ратифицировал присоединенение к подаче в Международный уголовный суд жалобы почти сорока стран на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Цель иска — привлечь российского лидера к «ответственности» за «военные преступления», «преступления против человечности» и «геноцид» в связи со спецоперацией в защиту ДНР и ЛНР.

Совет министров Испании согласился санкционировать начало работы над документацией для продвижения этих разбирательств в МУС.

О том, будет ли подан иск против украинских властей в связи с геноцидом населения Донбасса с 2014 года, не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Испании хочет инициировать дело против Путина в Гааге