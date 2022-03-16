Оренбург, 16 марта, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Оренбурге вокруг контракта по отлову бездомных собак разразился скандал. Подрядчик заявило о расторжении контракта в одностороннем порядке. В свою очередь мэрия заявила, что в судебном порядке оспорит действия некоммерческой организации.

Publicdomainpictures.net Бездомная собака

«Основания для одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, отсутствуют. В подобной ситуации отношения могут быть прекращены только в судебном порядке», — отметил исполняющий обязанности начальника муниципального управления ЖКХ Анатолий Байкаров.

С начала 2022 года город заключил три контракта со специализированной организацией АНО «Мы нашли вам друга». Последний контракт на сумму 1 млн рублей заключен 1 марта. По состоянию на 14 марта отловлено 74 животных.

Письмо о разрыве контракта поступило в мэрию от подрядчика 10 марта. Организация ссылалась на несовершенство законодательства в сфере обращения с животными и риски привлечения к уголовной ответственности.

«УЖКХ города подготовило требование исполнителю о необходимости приступить к оказанию услуг, прописанных в контракте, в срок до 18 марта. В случае игнорирования требования в Арбитражный суд Оренбургской области будет подано исковое заявление о понуждении к исполнению условий муниципального контракта и наложении штрафных санкций», — сообщает пресс-служба мэрии.