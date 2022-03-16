Момский район, Якутия, 16 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Временно остановлено движение автомобилей по трассе «Индигир» в Момском районе Якутии. На дороге образовалась наледь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Markus60138 Наледь на дороге

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Проехать невозможно между сёлами Тюбелях и Соболох. Наледь образовалась на 175 километре дороги, её протяжённость составляет 10 км. На въезде на этот участок стоят знаки, запрещающие движение транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, временно прекращены пассажирские перевозки между Биробиджаном и населёнными пунктами Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет. Движение приостановлено из-за сильного снегопада.