Бразилиа, 16 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Бразильская нетфегазовая компания Petrobras поторопилась с повышением цен на топливо внутри страны 10 марта. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает издание O Globo.

Cleia Viana Жаир Болсонару

«На прошлой неделе мы полностью обнулили федеральный налог на дизельное топливо. Жаль, что Petrobras не подождал всего один день, до того как мы объявили об этом», — сказал Болсонару.

Он отметил, что правительство и компания могли бы совершить объявление вместе, и это не позволило бы ценам на топливо подняться вверх: «Если бы Petrobras подождал всего один день, дизель подорожал бы лишь на 30 сентаво (0,06 доллара), а не на чуть более 90 сентаво, как это произошло».

Болсонару также надеется на то, что снижение цен на нефть на мировом рынке позволит Petrobras изменить цену на свою продукцию для распространителей.

Контрольный пакет акций Petrobras принадлежит правительству Бразилии.