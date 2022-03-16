Владивосток, 16 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке на Центральной площади 15 марта прошла акция в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в специальной операции на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По информации телеграм-канала «Владивосток №1», оркестр Тихоокеанского флота выстроился в букву V и музыканты исполнили несколько маршей.

Читайте также: Калмыцкие медики выразили поддержку спецоперации на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские работники Калмыкии выразили поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, приняв участие в световом флэшмобе.