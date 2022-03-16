Оренбург, 16 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области планируют построить плазмацентр на базе областной клинической станции переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кровь

Губернатор Денис Паслер отметил, что новый медцентр позволить производить взамен импортных российские лекарства на основе плазмы и компонентов крови. «Это очень важный проект, который необходимо реализовать как можно скорее», — сказал он и добавил, что правительство и лично он готовы оказать всяческую поддержку компании, которая в рамках соглашения возьмется за модернизацию службы крови.

Соглашение уже заключено с одним из крупнейших инвестиционных холдингов в сфере здравоохранения. Компания планирует построить новую инфраструктуру на территории Оренбургской станции переливания крови с новейшим оборудованием. В дальнейшем здесь запустят плазмацентр, который даст возможность расширить донорскую базу, увеличить число донаций и довести объем сдачи плазмы до 30 тонн в год. Также на базе станции появится современный лабораторный комплекс дополнительно к имеющейся лаборатории.