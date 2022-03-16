Бразилиа, , 06:41 — REGNUM Бразилия в период пандемии коронавируса пережила крупнейший кризис за последний век. Об этом заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес, сообщает портал UOL.

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«Потрясение было огромным. Это был самый масштабный эпидемический кризис последних ста лет. Бразилии сильно досталось, но Бразилия упала, поднялась, встала на ноги, отряхнулась и выглядит лучше тех, кто за рубежом», — сказал Гедес.

Он отметил, что страна справилась с дефицитом бюджета, который проявился по причине необходимости претворения в жизнь программы поддержки малоимущих семей, и правительство готово «к новой битве»: «Случись <…> мировая война — мы снова будем готовы к ней».

Гедес подчеркнул, что, согласно ожиданиям, объем заявленных инвестиций в экономику страны до конца 2022 года должен составить 1,3 трлн долларов. Он также отметил, что на 2021 год планируются аукционы по приватизации госкомпании Eletrobras, услуг государственной почтовой связи, крупнейших бразильских портов Сантуса и Витории и крупных аэропортов.