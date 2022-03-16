Красноармейский район, Приморский край, , 06:40 — REGNUM В Красноармейском районе пойдёт под суд депутат муниципального комитета Рощинского сельского поселения, обвиняемый в публичном оскорблении представителя власти и незаконном приобретении, изготовлении, хранении наркотиков в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Свертки с порошкообразным веществом 40.мвд.рф

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По версии следствия, в ноябре 2021 года депутат отдыхал в кафе в селе Рощино и в ответ на законные требования полицейского публично высказал в его адрес оскорбления в грубой нецензурной форме.

В момент задержания, по дороге к служебному автомобилю полиции, фигурант выбросил сверток с наркотическим средством растительного происхождения массой более 2 гр.

«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноармейский районный суд», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесополосе на территории Октябрьского района Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 25-летний ранее судимый местный житель. При личном досмотре было обнаружено несколько свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.