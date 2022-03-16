Бразилиа, 16 марта, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Добыча нефти в Бразилии может быть увеличена на 7,3% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии.

Investors.com Нефтедобыча

«По сравнению с прошлым годом прогнозируем рост национального производства нефти в 2022 году в размере около 7,3%. Бразилия, будучи крупным игроком на рынке разведки и добычи нефти и природного газа, создала условия в части правовой безопасности и привлекательности для новых инвестиций и постепенного увеличения производства нефти и природного газа», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Власти страны также с оптимизмом смотря на долгосрочные планы в этой сфере: отмечается, что рост должен составить более 70% в ближайшее десятилетие и дойти до 5,3 млрд баррелей в сутки, и этот показатель поможет Бразилии сохранить экспортный потенциал.