Октябрьский район, Приморский край, , 06:38 — REGNUM Октябрьский районный суд избрал 37-летнему обвиняемому в причинении смерти по неосторожности двум детям и незаконном хранении боеприпаса меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 27 суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В ходе расследования уголовного дела установлено, что мальчики 11 и 12 лет погибли во время игры со снарядом, в хранении которого обвиняется отец одного из детей. Достоверно установить принадлежность боеприпаса предстоит экспертам.

Орган предварительного расследования обратился в Октябрьский районный суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было поддержано прокурором.

Но суд отправил обвиняемого по домашний арест. В связи с мягкостью избранной меры и ее неспособностью обеспечить надлежащее поведение подозреваемого, постановление суда будет обжаловано прокурором в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Владимировка Приморского края в результате неосторожного обращения с найденным оружием погибли два малолетних мальчика, возбуждено уголовное дело.