Тюмень, , 06:22 — REGNUM В Тюменской области женщин, как соискатели работы, стрессоустойчивее мужчин. К такому выводу пришли специалисты службы исследований агентства по поиску работы hh.ru, изучив 79 тысяч резюме жителей региона, опубликованных с начала 2022 года.

Микалоюс Чюрлёнис. Скала у моря. 1905

Стрессоустойчивость, как сильную сторону личности, указали 15% соискателей. Среди них 59% женщин.

Среди соискателей работы 31% стрессоустойчивых — это менеджеры ресторанов, 28% — начальники складов, директоры магазинов и страховые агенты, 27% — медики, 25% — технические директора.

Меньше 5% стрессоустойчивых наблюдается среди сварщиков, автомойщиков, швей, грузчиков, маляров и уборщиков.

Причём стрессоустойчивые рассчитывают на меньшую зарплату (54 тыс. рублей) в отличие от тех. кто не в силах совладать с эмоциями (59 тыс. рублей).

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