Токио, , 06:21 — REGNUM Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, 16 марта сообщает агентство Kyodo.

Китайский военный корабль U.S. Navy

Эти судна находились рядом с указанной акваторией последние 20 дней. Японское управление безопасности на море уже направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть зону вокруг спорных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что Токио обеспокоено развитием ракетной программы Китая и считает, что она может угрожать безопасности Японии и всего региона.

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