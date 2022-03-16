Токио, 16 марта, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, 16 марта сообщает агентство Kyodo.

U.S. Navy Китайский военный корабль

Эти суда находились рядом с указанной акваторией последние 20 дней. Японское управление безопасности на море уже направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть зону вокруг спорных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что Токио обеспокоен развитием ракетной программы Китая и считает, что она может угрожать безопасности Японии и всего региона.