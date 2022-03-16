Токио, , 06:19 — REGNUM Выступление перед парламентом Японии планирует президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 16 марта сообщило агентство Kyodo.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, в настоящее время прорабатывается и согласовывается возможность выступления Зеленского по видеосвязи перед японскими парламентариями.

Уточняется, что украинского лидера пригласили выступить перед парламентами Испании, Канады и Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский подтвердил своё намерение выступить 16 марта перед Конгрессом США по видеосвязи.

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