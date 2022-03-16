Биробиджан, , 06:20 — REGNUM Электрические обогреватели из резерва правительства Еврейской АО доставили в социальные учреждения Биробиджана. Часть города отключена от отопления из-за коммунальной аварии. Температура воздуха в соцучреждениях остаётся нормативной, сообщил 16 марта в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков.

Поврежденная теплотрасса Yarregion.ru

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Прокуратура ЕАО констатировала, что из-за коммунальной аварии на магистральном трубопроводе Биробиджанской ТЭЦ услуга по теплоснабжению предоставляется горожанам некачественно. Людям рекомендовано сообщать о нарушениях своих прав, в надзорном ведомстве готовы принимать звонки и обращения.

Устранение аварии на теплотрассе затрудняет отсутствие видимого прорыва. Коммунальщики ищут утечку, обследуя участок протяженностью около 400 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартирах порядка 35 тыс. жителей столицы Еврейской АО понижается температура воздуха. Отопление отключено в 380 жилых домах.