Красноярск, 16 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Сайт арбитражного суда Красноярского края взломан. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в объединённой пресс-службе судов Хакасии.

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«При переходе на страницу пользователи сейчас видят протестные лозунги», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что взломанными оказались сайты многих арбитражных судов по всей России. Сайт арбитражного суда Хакасии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, находящиеся на отдельной платформе базы судебных заседаний, решений арбитражных судов не пострадали.

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