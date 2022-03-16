Токио, , 06:08 — REGNUM Япония не фиксировала удачного запуска и полета снаряда или ракеты со стороны КНДР, о чем сообщалось ранее. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 16 марта на пресс-конференции.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Вместе с тем чиновник отметил, что Япония продолжает сбор и анализ поступивших сведений. Мацуно добавил, что Токио продолжит взаимодействовать с США и Южной Кореей по вопросам, связанным с КНДР, а также будет внимательно наблюдать за дальнейшими шагами Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта телеканал NHK передал о том, что северокорейская сторона осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Военные Южной Кореи заявили, что пуск снаряда оказался неудачным.

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