Пекин, 16 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Государственное управление табачной монополии Китая издало постановление, направленное на усиление надзора за электронными сигаретами (вейпами), сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Вейп

Согласно постановлению, с 1 мая в стране будет внедрено управление лицензиями для предприятий по производству, оптовой и розничной торговле электронными сигаретами. В последние годы из-за пробелов в регулировании, индустрия электронных сигарет развивалась беспорядочно, при этом сообщилось о таких проблемах, как неясное содержание никотина, неизвестные добавки и утечка табачной смолы, говорится в документе.

Согласно регламенту, будет осуществляться управление каналами продаж электронных сигарет, в то время как для стандартизации продаж будет создана платформа управления торговлей электронными сигаретами. Будут предприняты усилия по регулированию электронных сигарет с точки зрения безопасности и качества продукции, а также транспортировки, импорта и экспорта, говорится в постановлении.

Торговые точки по продаже электронных сигарет не должны располагаться вблизи школ, а ароматизированные электронные сигареты будут запрещены.