Пекин, , 06:05 — REGNUM Китайский актер Дэн Лунь был оштрафован за уклонение от уплаты налогов, говорится в заявлении муниципальной налоговой службы Шанхая, передает 15 марта агентство Синьхуа.

Актеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Налоговые органы Шанхая установили, что актер уклонялся от уплаты индивидуального подоходного налога в период с 2019 по 2020 год, используя фиктивные коммерческие сделки для преобразования характера доходов. Дэну было предписано выплатить 106 млн юаней (около $16,62 млн) в виде неуплаченных налогов, просроченных платежей и штрафов.

Налоговые органы заявили, что будут работать над повышением осведомленности о соблюдении налогового законодательства среди работников сферы культуры и развлечений.