Владивосток, , 06:09 — REGNUM Мэр Спасска-Дальнего Андрей Бессонов 16 марта ушёл в отставку, сообщили приморские телеграм-каналы.

Пустое кресло Kurer-sreda.ru

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Отмечается, что в должности главы он был с ноября 2020 года.

Вакантное место теперь займёт председатель местной думы Олег Митрофанов. Его прошлое место работы — технический директор УК «СпасскЖилСервис».

С начала 2022 года это уже третий случай ухода глав с постов. Не все из них остаются на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Лебедев, возглавлявший ответственное за здравоохранение ЕАО ведомство, покинул свой пост по собственному желанию.