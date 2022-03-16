Москва, , 06:04 — REGNUM Приостановка сотрудничества британского медицинского журнала Lancet с университетами и научно-исследовательскими центрами из России не должна испугать научное сообщество. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

Учёный отметил, что российские медицинские журналы тоже пользуются популярностью в мире, поэтому, по мнению Гинцбурга, России нужно развивать свои издания. Если продумать правильную тактику и политику развития медицинских журналов, то, как полагает Гинцбург, можно добиться успехов в данной сфере.

Напомним, авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал заявление, в котором сообщил о приостановке сотрудничества с российским научным сообществом в связи со спецоперацией России на Украине.