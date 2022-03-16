Москва, 16 марта 2022, 06:04 — REGNUM Приостановка сотрудничества британского медицинского журнала Lancet с университетами и научно-исследовательскими центрами из России не должна испугать научное сообщество. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Учёный отметил, что российские медицинские журналы тоже пользуются популярностью в мире, поэтому, по мнению Гинцбурга, России нужно развивать свои издания. Если продумать правильную тактику и политику развития медицинских журналов, то, как полагает Гинцбург, можно добиться успехов в данной сфере.
Напомним, авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал заявление, в котором сообщил о приостановке сотрудничества с российским научным сообществом в связи со спецоперацией России на Украине.