Чанчунь, Китай, , 06:03 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-западе Китая, сильно пострадавшая от недавней вспышки COVID-19, ввела в эксплуатацию шесть временных больниц, сообщили местные власти, передает 15 марта агентство Синьхуа.

Анализ на коронавирус в Китае Russian.news.cn

Пять больниц находятся в городе Цзилинь, наиболее пострадавшем районе, и одна была построена в столице провинции городе Чанчуне, сказал заместитель директора комиссии здравоохранения провинции Цзилинь Чжан Ли. Наряду с семью медицинскими учреждениями, освобожденными в связи с новой вспышкой, в провинции имеется более 20 000 коек для больных COVID-19.

На материковой части Китая за 14 марта было зарегистрировано 3507 новых локальных случаев коронавируса, из которых 3076 были зарегистрированы в провинции Цзилинь, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.