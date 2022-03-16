Аскизский район, Хакасия, 16 марта, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Мужчина и женщина предстанут перед судом в Хакасии по обвинению в двойном убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела против ранее судимой за убийство 40-летней женщины и 29-летнего мужчины (жители Аскизского района) завершено.

По данным следствия, 26 июля 2021 года обвиняемые распивали алкоголь в квартире у женщины в посёлке Неожиданный Аскизского района. Женщина пожаловалась знакомому на то, что сосед обвиняет её в краже дров у односельчан.

Злоумышленники пошли к соседу. Начался конфликт, обвиняемые избили соседа деревянной палкой, нанесли ему удары шилом, ножом и ножницами по различным частям тела.

В это время в квартиру пришёл другой сельчанин. Он стал очевидцем убийства. Обвиняемые набросились на него с этими же орудиями преступления.

От полученных повреждений 38-летний и 56-летний потерпевшие скончались на месте. Их тела нашли соседи 28 июля 2021 года.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего мужчины в Калуге.

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