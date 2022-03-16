Пекин, , 06:00 — REGNUM Китайская навигационная спутниковая система BeiDou (BDS) вступила в новую фазу устойчивого стабильного обслуживания и быстрого развития, сообщает Китайское управление спутниковой навигации, передает агентство Синьхуа.

Спутниковая навигация BeiDou Storm.mg

Измеряемая глобальной системой непрерывного мониторинга и оценки, система BDS-3 демонстрирует повышенный показатель эффективности в предоставлении услуг глобального позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) с наиболее выдающимися показателями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении управления.

Как и планировалось, проект BDS позволит запустить новые спутники, еще больше повысить стабильность и надежность системы, а также провести эксперимент и проверку новых технологий для обеспечения непрерывной модернизации системы, добавили в управлении. 31 июля 2020 года Китай официально ввел в эксплуатацию BDS, открыв новую систему BDS-3 для глобальных пользователей.

С тех пор BDS стремится предоставлять пользователям по всему миру качественные услуги. Между тем, он постоянно оптимизирует производительность и расширяет режимы приложений, обеспечивая при этом круглосуточную стабильную работу, говорится в сообщении офиса.

BDS может предоставлять разнообразные услуги и мощные функции. В глобальном масштабе система может обеспечивать позиционирование, PNT, глобальную передачу сообщений и международные поисково-спасательные службы. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ее услуги включают региональную передачу коротких сообщений, точное позиционирование, дополнение на основе спутников и наземное дополнение.