Пекин, , 05:56 — REGNUM Китайские вирусологи сообщили об обнаружении вдыхаемого человеческого антитела, которое может поражать сразу две мишени в борьбе с вирусом, вызвавшим эпидемию COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Эффективность терапевтических антител к SARS-CoV-2 была ограничена постоянным появлением новых вирусных вариантов и ограниченным распространением антител из циркуляции в очаги респираторной вирусной инфекции.

Исследователи из Фуданьского университета определили две высококонсервативные области в домене, связывающем рецептор «Омикрон"-штамма вируса, что означает, что эти части сопротивляются быстрым изменениям, которые приводят к «иммунному побегу», согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell.

После этого исследователи создали биспецифическое однодоменное антитело, которое, согласно исследованию, было способно «одновременно и синергически» связывать эти две области.

Они продемонстрировали, что антитело в виде капли жидкости в пределах пяти микрометров может быть эффективно доставлено в легкие путем ингаляционного введения и продемонстрировало исключительную широту нейтрализации и терапевтическую эффективность на мышах, зараженных SARS-CoV-2, отмечается в исследовании.

На мышиной модели с тяжелыми симптомами COVID-19 и высоким титром вируса в легких они обнаружили, что вдыхание bn03 почти полностью уничтожило живой вирус в легких и улучшило повреждение легких. Технология производства антител в настоящее время находится в стадии разработки, и на следующем этапе ожидаются клинические испытания.